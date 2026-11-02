BCG: Казахстан может укрепиться на рынке критически важных минералов и привлечь инвестиции

Текущая конъюнктура мирового рынка критически важных минералов открывает для Казахстана возможность укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок и привлечь новые инвестиции.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG).

Согласно прогнозной модели BCG, до 2040 года спрос на ряд ключевых видов минерального сырья, включая редкоземельные элементы, графит, медь и литий, может составить от 120% до 250% прогнозируемого предложения.

В этих условиях новые возможности открываются для стран с богатыми минерально-сырьевыми ресурсами, в том числе Казахстана. Страна обладает значительными разведанными запасами меди, хрома, вольфрама, лития, тантала, редкоземельных элементов и других критически важных минералов.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Казахстан потенциально может поставлять на мировой рынок 21 из 34 видов сырья, включенных в перечень критически важных для Европейского союза. При этом около 65% территории страны остаются недостаточно изученными с геологической точки зрения, что открывает перспективы для обнаружения новых месторождений и привлечения инвестиций.

Управляющий директор и партнер BCG Михаил Могучев считает, что особенности минерально-сырьевой базы Казахстана создают дополнительные возможности для страны.

"Галлий, германий, рений, бериллий и тантал - это попутные продукты металлургических производств Казахстана. Хотя их вклад в экспортную выручку пока относительно невелик, значение и ценность этих минералов для глобальных цепочек поставок несоизмеримо важнее. Стратегическая роль Казахстана в этом сегменте определяется не столько объемами добычи, сколько значимостью отраслей, производственные цепочки которых могут остановиться даже при незначительном дефиците такого вида сырья", - отмечает.

По словам Могучева, которые приводятся в пресс-релизе BCG, растущий мировой спрос на эти минералы создает дополнительные стимулы для развития и модернизации производственных мощностей страны.

В исследовании также отмечается, что промышленные компании недооценивают риски, связанные с дефицитом критически важных минералов. В частности, они зачастую ориентируются на стоимость закупаемого сырья, анализируют только прямых поставщиков и уделяют недостаточно внимания переработке минералов и структуре собственности на производственные активы.

Особое значение имеют так называемые "москитные минералы" - галлий, германий, иридий, мышьяк и другие элементы, которые используются в небольших объемах, но играют важную роль в глобальных производственных цепочках. Их дефицит может привести к остановке предприятий в различных отраслях промышленности.

Управляющий директор и партнер BCG Михаил Волков подчеркнул, что роль Казахстана в глобальных цепочках поставок будет определяться не только его ресурсной базой, но и развитием перерабатывающих мощностей.

"Казахстан уже предпринимает шаги по переходу от экспорта сырья к более глубокой переработке и развитию производства с высокой добавленной стоимостью. Важным направлением становится привлечение международных партнеров, инвестиций и передовых технологий", - отметил он.

В BCG также обращают внимание на возможности государственного финансирования проектов в сфере критически важных минералов. По данным международного энергетического агентства, в 2025 году объем государственных обязательств по финансированию таких проектов в развитых странах достиг около $65 млрд, превысив показатель 2023 года более чем в четыре раза. При этом в некоторых странах освоено менее 10% выделенных средств.

Волков отметил, что сложившаяся ситуация открывает перед Казахстаном новые возможности для развития отрасли.

"Однако реализация этих возможностей будет зависеть как от способности страны формировать для международных инвесторов привлекательный портфель проектов со сбалансированным соотношением доходности и уровня рисков, в том числе за счет мер поддержки и точечных преференций, так и от способности выстроить системное вовлечение фондов и механизмов финансирования развитых стран", - заключил он.

При этом исследование BCG выявило парадокс: в развитых странах есть понимание обостряющегося дефицита критических минералов, есть сформированные стратегии критических минералов, выделяется государственное финансирование для катализации частных инвестиций, но объемы размещения этих средств сильно отстают от целевых уровней. "Этот парадокс можно объяснить дефицитом качественного предложения проектов со сбалансированным уровнем рисков", - отмечает компания.