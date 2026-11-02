Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 13:05
    Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время следования президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Корея, после того как его самолет вошел в воздушное пространство нашей страны, пилот лайнера связался с диспетчером.

    Он передал поздравления президента Реджепа Тайипа Эрдогана главе нашего государства Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю Дня Победы.

    В поздравлении говорится:

    "Ваше превосходительство, дорогой брат, направляясь с визитом в Южную Корею и пролетая через воздушное пространство братского Азербайджана, от своего имени и имени сопровождающей меня делегации передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние приветствия и наилучшие пожелания. Пользуясь случаем, хотел бы вновь выразить твердую уверенность в том, что союзнические отношения и сотрудничество между нашими странами будут и впредь укрепляться и развиваться. Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с приближающимся 8 Ноября – Днем Победы, желаю Азербайджану прочного мира, процветания и прогресса".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения
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    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
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    Recep Tayyip Erdoğan congratulates President Ilham Aliyev on Victory Day
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