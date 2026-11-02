İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:46
    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik edib.

    "Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreya Respublikasına səfərə gedərkən təyyarəsi Azərbaycanın hava məkanına daxil olduqdan sonra laynerin pilotu dispetçerlə əlaqə saxlayıb.

    O, dövlət başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına Zəfər Günü münasibətilə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təbrikini çatdırıb. Təbrikdə deyilir:

    "Zati-aliləri, hörmətli qardaşım, Cənubi Koreyaya səfərim zamanı qardaş Azərbaycanın hava məkanından keçərkən öz adımdan və nümayəndə heyətim adından Zati-alinizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi salamlarımı və xoş arzularımı çatdırıram. Fürsətdən istifadə edərək ölkələrimiz arasındakı müttəfiqlik münasibətlərinin və əməkdaşlığın gələcəkdə də möhkəmlənərək inkişaf edəcəyinə güclü inamımı bir daha bildirmək istəyirəm. Qarşıdan gələn 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zati-alinizi və qardaş Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edir, Azərbaycana davamlı sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram".

    Zəfər Günü İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
    Recep Tayyip Erdoğan congratulates President Ilham Aliyev on Victory Day
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:09
    SOCAR qazma işlərini 74 %-dən çox artırıb
    Digər
    13:08
    Azərbaycanda oktyabrda hava iqlim normasından 3 dərəcə yuxarı olub
    Ekologiya
    13:07
    Bəqai: İran ABŞ ilə atəşkəsi iki gün ərzində razılaşdırmağa hazırdır
    Region
    13:07
    UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" - "Sabah" oyununu niderlandlı hakim idarə edəcək
    Futbol
    13:00
    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir
    Futbol
    12:58
    "Alpin"in pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb
    Fərdi
    12:56
    SOCAR III rübün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
    Energetika
    12:48
    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    12:46
    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti