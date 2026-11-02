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    В 11 штатах США во время выходных на Хэллоуин при стрельбе погибли 15 человек

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 13:18
    В 11 штатах США во время выходных на Хэллоуин при стрельбе погибли 15 человек

    Не менее 15 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате стрельбы в 11 штатах США во время праздничных выходных по случаю Хэллоуина.

    Как передает Report со ссылкой на USA Today, наиболее серьезный инцидент произошел в Далласе, где за 75 минут зафиксировали три инцидента, в результате которых четыре человека погибли и 15 получили ранения.

    В Бирмингеме, штат Алабама, один человек погиб, восемь получили ранения в результате двух перестрелок возле стадиона Legion Field после футбольного матча между университетами Алабамы.

    В штате Делавэр в результате двух случаев стрельбы один человек погиб, еще 14 получили ранения. В частности, в Эллендейле во время вечеринки на открытом воздухе была застрелена 17-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. В Ньюарке ранения получили шесть человек.

    В Фэрфилде, штат Калифорния, в результате стрельбы в магазине Spirit Halloween погибла беременная женщина, еще шесть человек получили ранения. По предварительным данным, нападение было целенаправленным.

    Смертельные случаи стрельбы также зарегистрированы в Иллинойсе, Арканзасе, Мичигане, Колорадо, Флориде и Миссисипи. В частности, во Флориде погибли два человека, еще не менее 11 получили ранения, а в Миссисипи два человека погибли и шестеро пострадали в ночном клубе.

    Хэллоуин Стрельба в США Вооруженное нападение
    ABŞ-də "Halloween" günlərində silahlı insidentlər nəticəsində azı 15 nəfər ölüb
    Halloween weekend shootings leave at least 15 dead across US
    44 filmi
    44 filmi

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