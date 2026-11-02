В 11 штатах США во время выходных на Хэллоуин при стрельбе погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате стрельбы в 11 штатах США во время праздничных выходных по случаю Хэллоуина.

Как передает Report со ссылкой на USA Today, наиболее серьезный инцидент произошел в Далласе, где за 75 минут зафиксировали три инцидента, в результате которых четыре человека погибли и 15 получили ранения.

В Бирмингеме, штат Алабама, один человек погиб, восемь получили ранения в результате двух перестрелок возле стадиона Legion Field после футбольного матча между университетами Алабамы.

В штате Делавэр в результате двух случаев стрельбы один человек погиб, еще 14 получили ранения. В частности, в Эллендейле во время вечеринки на открытом воздухе была застрелена 17-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. В Ньюарке ранения получили шесть человек.

В Фэрфилде, штат Калифорния, в результате стрельбы в магазине Spirit Halloween погибла беременная женщина, еще шесть человек получили ранения. По предварительным данным, нападение было целенаправленным.

Смертельные случаи стрельбы также зарегистрированы в Иллинойсе, Арканзасе, Мичигане, Колорадо, Флориде и Миссисипи. В частности, во Флориде погибли два человека, еще не менее 11 получили ранения, а в Миссисипи два человека погибли и шестеро пострадали в ночном клубе.