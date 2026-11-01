AP: При стрельбе в Далласе погибли четыре человека, еще 15 получили ранения
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 20:47
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По меньшей мере 15 человек пострадали, четверо погибли в результате перестрелок в Далласе, штат Техас.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление начальника полиции Далласа.
По данным агентства, три инцидента со стрельбой произошли в одном из районов города в ночь с субботы на воскресенье по местному времени. Правоохранители устанавливают, связаны ли они между собой.
Согласно заявлению начальника полиции, число пострадавших может увеличиться, поскольку несколько человек самостоятельно добрались до местных больниц после инцидента.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, по факту начато расследование.
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