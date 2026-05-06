Представлена программа основных мероприятий WUF13
- 06 мая, 2026
- 10:56
Организаторы 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая, представили полную программу ключевых мероприятий форума.
Как сообщает Report со ссылкой на операционную компанию WUF13, форум на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" объединит правительства разных стран, международных экспертов, представителей сообществ и партнерских организаций для обсуждения решений в сфере устойчивого развития городов, выработки политических подходов и ускорения практических действий.
Программа форума включает практико-ориентированные платформы, интерактивные форматы встреч и высокоуровневые дискуссии, направленные на адаптацию глобальной политики к локальному опыту.
