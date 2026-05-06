Инмин Ян: PAGI обеспечит до 20 ГВт "зеленых" мощностей в АТР к 2035 году

Инициатива "Паназиатская энергосистема" (PAGI) позволит создать до 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил вице-президент по Южной, Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Инмин Ян в ходе семинара по региональной взаимосвязанности, проходящего в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

По его словам, в рамках PAGI планируется мобилизовать до 50 млрд долларов к 2035 году для развития трансграничной энергетической инфраструктуры. Речь идет о строительстве линий электропередачи, подстанций, систем накопления энергии, а также цифровизации энергосетей.

Инициатива также охватывает проекты генерации, включая экспорт "зеленой энергии", создание региональных энергетических хабов и развитие гибридных объектов, сочетающих генерацию и хранение электроэнергии.

"К 2035 году АБР рассчитывает обеспечить трансграничную интеграцию около 20 ГВт возобновляемых мощностей. Кроме того, будет запущена программа технической помощи объемом 10 млн долларов для содействия политическому диалогу и разработке стандартов", - отметил И. Ян.

Он добавил, что в глобальном масштабе сохраняется высокая потребность в ускоренном развитии возобновляемых источников энергии, укреплении энергетической безопасности и повышении устойчивости энергосистем.