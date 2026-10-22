Посол Азербайджана принял участие в Энергетическом форуме Дрейка в США

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим принял участие в Энергетическом форуме Дрейка, который прошел в городах Ойл-Сити и Тайтусвилл американского штата Пенсильвания.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, в историческом здании National Transit Building в Ойл-Сити состоялась презентация книги директора Национального музея ковра Амины Меликовой "Счастье в коврах: 10 причин, по которым ковры делают людей счастливыми", а также встреча с представителями культурной общественности города, посвященная этой теме.

Затем в расположенном рядом с National Transit Building переулке Pipeline Alley посольство Азербайджана в США организовало прием.

В рамках приема гостям были представлены азербайджанские вина и сладости.

После приема в выставочном зале National Transit Building состоялась презентация выставки "Нефть и икона" заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой, ставшей продолжением ее проекта, представленного на Венецианской биеннале в 2024 году.

На мероприятии выступили Хазар Ибрагим, директор Национального музея ковра Амина Меликова и президент Энергетического форума Дрейка Эндрю Тейблер.

Кроме того, в ответ на прокламацию, изданную мэром Ойл-Сити Джоном Клаком по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, Хазар Ибрагим зачитал и вручил градоначальнику прокламацию, посвященную 250-летию США и Ойл-Сити. Отметим, что Ойл-Сити является городом-побратимом Сабаильского района Баку.

В ходе второго дня форума, 20 октября, Хазар Ибрагим принял участие и выступил на панельной дискуссии "Энергетика, безопасность и новая глобальная экономическая география", состоявшейся в Музее нефтяной скважины Дрейка.

Модератором дискуссии выступил исполнительный директор Энергетической ассоциации США Уилл Полен. В обсуждениях также приняли участие главный специалист по стратегии и управлению вашингтонского представительства Европейского инвестиционного банка Катрин Бок, заместитель директора Глобального энергетического центра Атлантического совета Алексис Хармон, директор по вопросам политики в Пенсильвании компании Berkshire Hathaway Pipelines Дон Хаузер и исполнительный директор по производственным вопросам компании Horizon Engage Майкл Найтс.

Участники обменялись мнениями о текущем состоянии и тенденциях развития мировых энергетических рынков, влиянии существующих конфликтов на энергетическую безопасность, роли критически важных минеральных ресурсов в цепочках поставок, а также инвестиционных проектах, направленных на поддержку диверсификации энергетики.

В своем выступлении Хазар Ибрагим проинформировал участников о стратегических энергетических проектах, реализованных Азербайджаном в условиях сложной политической нестабильности. Он подчеркнул, что энергетическая политика страны основана на укреплении независимости посредством диверсификации ресурсов, а также инвестициях в региональное сотрудничество и стабильность.

После панельной дискуссии посол представил участникам проект памятной доски, которую планируется установить в Музее Дрейка от имени Азербайджана.

Было отмечено, что проект памятной доски отражает традицию общенационального лидера Гейдара Алиева наносить нефть руками на лицо во время церемоний открытия стратегических энергетических проектов, основы которых он заложил.

Подчеркивалось, что проект посвящен труду работников нефтяной промышленности Азербайджана и США, общему нефтяному наследию двух стран, а также безопасности, сотрудничеству и развитию во всем мире.