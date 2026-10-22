В Японии планируют закрыть 145 государственных школ из-за сокращения населения

В Японии власти как минимум 17 из 47 префектур намерены закрыть 145 государственных школ к 2040 году на фоне сокращения численности населения.

Как передает Report со ссылкой на газету Asahi, об этом свидетельствуют результаты опроса местных властей, проведенного изданием.

Согласно полученным данным, в 13 префектурах к 2030 году планируется закрыть 41 школу, а в последующие десять лет - еще 37. В четырех других префектурах до 2040 года прекратят работу еще 67 учебных заведений.

При этом конкретные сведения о предстоящем закрытии школ предоставили власти лишь 17 префектур. В остальных 30 сообщили, что соответствующие планы пока находятся на рассмотрении.

Основной причиной закрытия учебных заведений является сокращение населения, в том числе числа детей школьного возраста.

Согласно приведенному изданием прогнозу Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, численность населения в возрасте до 15 лет к 2039 году сократится на 15% по сравнению с 2024 годом.