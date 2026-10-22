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    В Японии планируют закрыть 145 государственных школ из-за сокращения населения

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 06:48
    В Японии планируют закрыть 145 государственных школ из-за сокращения населения

    В Японии власти как минимум 17 из 47 префектур намерены закрыть 145 государственных школ к 2040 году на фоне сокращения численности населения.

    Как передает Report со ссылкой на газету Asahi, об этом свидетельствуют результаты опроса местных властей, проведенного изданием.

    Согласно полученным данным, в 13 префектурах к 2030 году планируется закрыть 41 школу, а в последующие десять лет - еще 37. В четырех других префектурах до 2040 года прекратят работу еще 67 учебных заведений.

    При этом конкретные сведения о предстоящем закрытии школ предоставили власти лишь 17 префектур. В остальных 30 сообщили, что соответствующие планы пока находятся на рассмотрении.

    Основной причиной закрытия учебных заведений является сокращение населения, в том числе числа детей школьного возраста.

    Согласно приведенному изданием прогнозу Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, численность населения в возрасте до 15 лет к 2039 году сократится на 15% по сравнению с 2024 годом.

    Закрытие школ Сокращение населения Япония
    Yaponiyada əhalinin azalması səbəbindən 145 dövlət məktəbinin bağlanılması planlaşdırılır
    44 filmi
    44 filmi

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