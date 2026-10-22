В Колумбии при атаке дронов на полицейский участок пострадали шесть человек
- 22 октября, 2026
- 07:28
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В результате атаки беспилотников на полицейский участок в городе Пелая на севере Колумбии ранения получили шестеро сотрудников полиции.
Как передает Report, об этом сообщило правительство департамента Сесар в социальной сети X.
"Сегодня рано утром преступники атаковали полицейский участок в Пелае с помощью беспилотников. В результате нападения ранения получили шестеро наших полицейских", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
Местные власти сообщили, что к поиску и задержанию причастных к нападению привлечены подразделения армии и полиции.
За информацию, которая поможет установить местонахождение нападавших, объявлено вознаграждение в размере 150 млн колумбийских песо (около $47 тыс.).