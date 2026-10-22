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    В Колумбии при атаке дронов на полицейский участок пострадали шесть человек

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 07:28
    В Колумбии при атаке дронов на полицейский участок пострадали шесть человек

    В результате атаки беспилотников на полицейский участок в городе Пелая на севере Колумбии ранения получили шестеро сотрудников полиции.

    Как передает Report, об этом сообщило правительство департамента Сесар в социальной сети X.

    "Сегодня рано утром преступники атаковали полицейский участок в Пелае с помощью беспилотников. В результате нападения ранения получили шестеро наших полицейских", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что двое пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

    Местные власти сообщили, что к поиску и задержанию причастных к нападению привлечены подразделения армии и полиции.

    За информацию, которая поможет установить местонахождение нападавших, объявлено вознаграждение в размере 150 млн колумбийских песо (около $47 тыс.).

    Колумбия Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Полицейский участок
    Kolumbiyada polis bölməsinə dron hücumu olub, xəsarət alanlar var
    Six injured in drone attack on police station in Colombia
    MiniBoss
    MiniBoss

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