В Колумбии при атаке дронов на полицейский участок пострадали шесть человек

В результате атаки беспилотников на полицейский участок в городе Пелая на севере Колумбии ранения получили шестеро сотрудников полиции.

Как передает Report, об этом сообщило правительство департамента Сесар в социальной сети X.

"Сегодня рано утром преступники атаковали полицейский участок в Пелае с помощью беспилотников. В результате нападения ранения получили шестеро наших полицейских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Местные власти сообщили, что к поиску и задержанию причастных к нападению привлечены подразделения армии и полиции.

За информацию, которая поможет установить местонахождение нападавших, объявлено вознаграждение в размере 150 млн колумбийских песо (около $47 тыс.).