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    Kolumbiyada polis bölməsinə dron hücumu olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 07:36
    Kolumbiyada polis bölməsinə dron hücumu olub, xəsarət alanlar var

    Kolumbiyanın şimalındakı Pelaya şəhərində polis bölməsinə dron hücumu nəticəsində altı asayiş keşikçisi yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sesar departamentinin hökuməti bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bu səhər tezdən cinayətkarlar dronların köməyi ilə Pelayada polis bölməsinə hücum ediblər. Hücum nəticəsində altı polis əməkdaşımız yaralanıb", - bəyanatda deyilir.

    Qeyd edilir ki, zərərçəkənlərdən ikisi ağır yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Yerli hakimiyyət orqanları bildirib ki, hücumda iştirak edənləri axtarmaq və yaxalamaq üçün hərbi və polis bölmələri səfərbər edilib.

    Hücumçuların yerini müəyyənləşdirməyə kömək edəcək məlumata görə 150 milyon Kolumbiya pesosu (təxminən 47 min ABŞ dolları) məbləğində mükafat vəd olunub.

    Dron hücumu Xəsarət alan Kolumbiya
    В Колумбии при атаке дронов на полицейский участок пострадали шесть человек
    Six injured in drone attack on police station in Colombia
    44 filmi
    44 filmi

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