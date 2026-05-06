Байба Браже обсудит в Ереване мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже совершит рабочий визит в Ереван (Армения) с 6 по 7 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии, запланирована встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой стороны обсудят двусторонние отношения.

"На встрече также будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Европейским союзом и Арменией, ключевые итоги первого саммита ЕС–Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальные темы региональной и международной повестки, включая армяно-азербайджанский мирный процесс, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении МИД.

Согласно информации, в рамках визита также предусмотрено участие министра Браже в конференции "Ереванский диалог - 2026".