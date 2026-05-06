Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЦБА повысил прогноз инфляции в Азербайджане на 2026–2027 годы

    Финансы
    • 06 мая, 2026
    • 10:39
    ЦБА повысил прогноз инфляции в Азербайджане на 2026–2027 годы

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует инфляцию в стране по базовому сценарию на уровне 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Ранее регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 5,5% в 2026 году и 4% в 2027 году.

    Как отмечается, пересмотр прогноза в сторону повышения в основном связан с усилением внешних инфляционных факторов издержек.

    К числу таких факторов ЦБА относит ускорение роста мировых цен на продовольствие, усиление инфляционного давления в странах - торговых партнерах, а также замедление темпов укрепления номинального эффективного обменного курса.

    При этом ослабление факторов спроса по сравнению с февральским прогнозом частично компенсировало проинфляционное влияние факторов предложения.

    "Согласно майскому прогнозу, значительная часть инфляции будет формироваться под влиянием факторов предложения", - отмечается в информации ЦБА.

    В ЦБА также подчеркнули, что рост геополитической напряженности усилил влияние внешних факторов на инфляционные риски.

    "Конфликт на Ближнем Востоке нарушил цепочки поставок, привел к росту транспортных и страховых издержек, а также усилил волатильность цен на мировых энергетических рынках. Продолжение этих процессов до конца года станет одним из ключевых факторов, определяющих динамику инфляции в странах - торговых партнерах", - говорится в сообщении регулятора.

    В ЦБА отметили, что международные финансовые организации также пересмотрели прогнозы глобальной инфляции на текущий год в сторону повышения.

    "В последующие периоды внешнее инфляционное давление будет зависеть от инфляции в странах - торговых партнерах и динамики номинального эффективного обменного курса. Одним из основных внутренних факторов риска остаются инфляционные ожидания, способствующие росту потребления выше ожидаемого уровня", - подчеркнули в ЦБА.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Среднегодовая инфляция Прогноз инфляции
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını artırıb
    Central Bank of Azerbaijan raises annual inflation forecast

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей