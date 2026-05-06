ЦБА повысил прогноз инфляции в Азербайджане на 2026–2027 годы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует инфляцию в стране по базовому сценарию на уровне 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Ранее регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 5,5% в 2026 году и 4% в 2027 году.

Как отмечается, пересмотр прогноза в сторону повышения в основном связан с усилением внешних инфляционных факторов издержек.

К числу таких факторов ЦБА относит ускорение роста мировых цен на продовольствие, усиление инфляционного давления в странах - торговых партнерах, а также замедление темпов укрепления номинального эффективного обменного курса.

При этом ослабление факторов спроса по сравнению с февральским прогнозом частично компенсировало проинфляционное влияние факторов предложения.

"Согласно майскому прогнозу, значительная часть инфляции будет формироваться под влиянием факторов предложения", - отмечается в информации ЦБА.

В ЦБА также подчеркнули, что рост геополитической напряженности усилил влияние внешних факторов на инфляционные риски.

"Конфликт на Ближнем Востоке нарушил цепочки поставок, привел к росту транспортных и страховых издержек, а также усилил волатильность цен на мировых энергетических рынках. Продолжение этих процессов до конца года станет одним из ключевых факторов, определяющих динамику инфляции в странах - торговых партнерах", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБА отметили, что международные финансовые организации также пересмотрели прогнозы глобальной инфляции на текущий год в сторону повышения.

"В последующие периоды внешнее инфляционное давление будет зависеть от инфляции в странах - торговых партнерах и динамики номинального эффективного обменного курса. Одним из основных внутренних факторов риска остаются инфляционные ожидания, способствующие росту потребления выше ожидаемого уровня", - подчеркнули в ЦБА.