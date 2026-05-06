    ЦБА прокомментировал задержки списаний со счетов при NFC-оплате за проезд

    Задержка списания средств с банковских карт при NFC-оплате в общественном транспорте Азербайджана связана с работой международных карточных организаций Visa и Mastercard.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.

    "Что касается транспортных платежей, в большинстве стран практика такова, что когда терминал принимает оплату, он работает в офлайн-режиме, не может в этот момент проверить наличие средств на карточном счете, но позволяет вам воспользоваться транспортом, при этом фиксируя задолженность. Через несколько часов, а иногда через сутки, если на счете есть средства, они списываются", - сказал Кязымов.

    Он добавил, что в настоящее время ЦБА обсуждает с банками совершенствование этого процесса.

    "Если есть проблемы с синхронизацией, они будут решены. Однако считаю, что необходимо отрегулировать системы Visa и Mastercard, потому что этот вопрос вызывает непонимание среди населения", - отметил он.

    AMB NFC ödənişi zamanı hesabdan silinmələrin gecikməsinə münasibət bildirib

