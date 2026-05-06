Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

Иран рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Китая в установлении стабильности в регионе Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в соцсети "X" по итогам встречи с китайским коллегой Ван И.

По словам главы иранского МИД переговоры прошли конструктивно.

"Иранская сторона высоко оценила предложенные Китаем "четыре принципа" по поддержанию и продвижению мира и стабильности в регионе. Тегеран доверяет китайской стороне и рассчитывает, что КНР продолжит играть активную роль в содействии миру и прекращению конфликта, а также поддерживать создание новой послевоенной региональной архитектуры, способной одновременно обеспечивать развитие и безопасность", - написал Арагчи.

Напомним, что 14 апреля председатель КНР Си Цзиньпин представил четыре предложения (принципа) по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке. Предложения включают: поддержку независимости и территориальной целостности государств; объединение экономических интересов с обеспечением стабильности; содействие диалогу между странами Персидского залива; соблюдение международного права при формировании архитектуры безопасности.