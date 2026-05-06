Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 17:38
    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Иран рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Китая в установлении стабильности в регионе Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в соцсети "X" по итогам встречи с китайским коллегой Ван И.

    По словам главы иранского МИД переговоры прошли конструктивно.

    "Иранская сторона высоко оценила предложенные Китаем "четыре принципа" по поддержанию и продвижению мира и стабильности в регионе. Тегеран доверяет китайской стороне и рассчитывает, что КНР продолжит играть активную роль в содействии миру и прекращению конфликта, а также поддерживать создание новой послевоенной региональной архитектуры, способной одновременно обеспечивать развитие и безопасность", - написал Арагчи.

    Напомним, что 14 апреля председатель КНР Си Цзиньпин представил четыре предложения (принципа) по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке. Предложения включают: поддержку независимости и территориальной целостности государств; объединение экономических интересов с обеспечением стабильности; содействие диалогу между странами Персидского залива; соблюдение международного права при формировании архитектуры безопасности.

    Аббас Арагчи Ван И Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Иран КНР
    Əraqçi: İran Çinin regionda sülh prosesində fəal iştirakının davam etməsinə ümid edir

    Последние новости

    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:46

    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    17:38

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей