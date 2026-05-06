Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Гебрейесус: Трех зараженных хантавирусом доставят в Нидерланды

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 17:26
    Гебрейесус: Трех зараженных хантавирусом доставят в Нидерланды

    Три человека с подозрением на хантавирус эвакуированы с круизного лайнера MV Hondius, стоящего на якоре у берегов Кабо-Верде, направляются за медицинской помощью в Нидерланды.

    Как передает Report, об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус написал в соцсети Х.

    "ВОЗ продолжает работать с операторами корабля, чтобы тщательно отслеживать состояние здоровья пассажиров и экипажа, сотрудничая с странами для поддержки надлежащего медицинского наблюдения и эвакуации при необходимости. Мониторинг и последующее наблюдение за пассажирами на борту и теми, кто уже сошел на берег, начаты в сотрудничестве с операторами корабля и национальными органами здравоохранения. На данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким", - отметил он.

    По данным ВОЗ, двое среди эвакуированных являются членами экипажа.

    Отметим, что пассажиры начали болеть месяц назад. 26 апреля в Южной Африке умерла гражданка Нидерландов, покинувшая круизный лайнер после смерти своего мужа. Еще два человека до сих пор находятся на лечении – один в Йоханнесбурге, а другая – в швейцарском Цюрихе.

    Заболевание хантавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Нидерланды Швейцария
    Qebreyesus: Hantavirusa yoluxmuş üç nəfər Niderlanda çatdırılacaq
    Hantavirus outbreak: 3 patients including ship's doctor evacuated to Netherlands

    Последние новости

    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:46

    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    17:38

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей