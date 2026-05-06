Гебрейесус: Трех зараженных хантавирусом доставят в Нидерланды
- 06 мая, 2026
- 17:26
Три человека с подозрением на хантавирус эвакуированы с круизного лайнера MV Hondius, стоящего на якоре у берегов Кабо-Верде, направляются за медицинской помощью в Нидерланды.
Как передает Report, об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус написал в соцсети Х.
"ВОЗ продолжает работать с операторами корабля, чтобы тщательно отслеживать состояние здоровья пассажиров и экипажа, сотрудничая с странами для поддержки надлежащего медицинского наблюдения и эвакуации при необходимости. Мониторинг и последующее наблюдение за пассажирами на борту и теми, кто уже сошел на берег, начаты в сотрудничестве с операторами корабля и национальными органами здравоохранения. На данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким", - отметил он.
По данным ВОЗ, двое среди эвакуированных являются членами экипажа.
Отметим, что пассажиры начали болеть месяц назад. 26 апреля в Южной Африке умерла гражданка Нидерландов, покинувшая круизный лайнер после смерти своего мужа. Еще два человека до сих пор находятся на лечении – один в Йоханнесбурге, а другая – в швейцарском Цюрихе.
Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026