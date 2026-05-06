    Qebreyesus: Hantavirusa yoluxmuş üç nəfər Niderlanda çatdırılacaq

    Hantavirusa yoluxma şübhəsi olan üç nəfər Kabo-Verdenin sahilləri yaxınlığında lövbər salmış "MV Hondius" kruiz gəmisindən təxliyə edilərək tibbi yardım üçün Niderlanda göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) rəhbəri Tedros Adanom Qebreyesus "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ÜST gəmi operatorları ilə işləməyə davam edir ki, sərnişinlərin və ekipajın sağlamlıq vəziyyətini diqqətlə izləsin, lazımi tibbi müşahidəni və zərurət olduqda təxliyəni dəstəkləmək üçün ölkələrlə əməkdaşlıq etsin. Gəmidəki sərnişinlərin və artıq sahilə çıxanların monitorinqi və sonrakı müşahidəsi gəmi operatorları və milli səhiyyə orqanları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində başlanılıb. Hazırkı mərhələdə ictimai sağlamlıq üçün ümumi risk aşağı olaraq qalır", - o qeyd edib.

    ÜST-ün məlumatına görə, təxliyə edilənlərdən ikisi ekipaj üzvüdür.

    Qeyd edək ki, sərnişinlər bir ay əvvəl xəstələnməyə başlayıb. Aprelin 26-da Cənubi Afrikada ərinin ölümündən sonra kruiz gəmisini tərk etmiş Niderland vətəndaşı olan qadın vəfat edib. Daha iki nəfər hələ də müalicə altındadır – biri Yohannesburqda, digəri isə İsveçrənin Sürix şəhərindədir.

    Hantavirus Niderland Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Tedros Adanom Qebreyesus
    Гебрейесус: Трех зараженных хантавирусом доставят в Нидерланды
    Hantavirus outbreak: 3 patients including ship's doctor evacuated to Netherlands

