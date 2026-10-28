"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги, уступив клубу четвертого дивизиона
Футбол
- 28 октября, 2026
- 02:43
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Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Флитвуда" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги и завершил выступление в турнире.
Как передает Report, встреча на поле "Флитвуда" завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее - 5:3.
Счет на 21-й минуте открыл английский нападающий "Флитвуда" Аарон Лупало-Би. На 50-й минуте шведский форвард "Арсенала" Виктор Дьекереш восстановил равновесие.
Таким образом, "Флитвуд", выступающий в четвертом по силе дивизионе английского футбола, вышел в четвертьфинал турнира. Его следующий соперник определится по итогам жеребьевки.
Отметим, что "Арсенал" является действующим чемпионом Англии.
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