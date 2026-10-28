Liqa Kuboku: "Arsenal" dördüncü divizion klubuna uduzaraq mübarizəni dayandırıb
Futbol
- 28 oktyabr, 2026
- 03:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Londonun "Arsenal" klubu İngiltərə Liqa Kubokunun 1/8 final mərhələsində "Flitvud"a məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Flitvud"un meydanında keçirilən görüşün əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilər seriyasında isə meydan sahibləri 5:3 hesabı ilə qalib gəliblər.
Matçda hesabı 21-ci dəqiqədə "Flitvud"un ingiltərəli hücumçusu Aaron Lupalou-Bi açıb. "Arsenal"ın isveçli forvardı Viktor Dyökeres isə 50-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.
Beləliklə, İngiltərə futbolunun dördüncü divizionunda çıxış edən "Flitvud" turnirin 1/4 finalına yüksəlib. Komandanın növbəti rəqibi püşkatmadan sonra müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, "Arsenal" İngiltərənin hazırkı çempionudur.
Son xəbərlər
03:36
Polşada ABŞ-nin daimi hərbi bazasının yaradılması müzakirə olunacaqDigər ölkələr
03:08
Liqa Kuboku: "Arsenal" dördüncü divizion klubuna uduzaraq mübarizəni dayandırıbFutbol
02:31
Tramp Braziliyada prezident seçkilərinin nəticələrinə şübhə ilə yanaşıbDigər ölkələr
02:03
Fransa Rumıniyanın müraciəti ilə Qara dəniz üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirəcəkDigər ölkələr
01:33
CNN Brasil: Bolsonaru ailəsi ilə birlikdə Braziliyadan qaçaraq ABŞ-yə gedib – YenilənibDigər ölkələr
01:16
Tramp Venesuelanı ABŞ-nin 51-ci ştatı etməyi təklif edibDigər ölkələr
00:38
"Qarabağ" Abbas Hüseynovla yollarını ayırıbFutbol
00:35
Haitidə daşqın nəticəsində azı 4 nəfər ölübDigər ölkələr
00:27
Netanyahu partiyası seçkilərdə liderdir, lakin koalisiya çoxluğu qazana bilmirDigər ölkələr