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    Liqa Kuboku: "Arsenal" dördüncü divizion klubuna uduzaraq mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 03:08
    Liqa Kuboku: Arsenal dördüncü divizion klubuna uduzaraq mübarizəni dayandırıb

    Londonun "Arsenal" klubu İngiltərə Liqa Kubokunun 1/8 final mərhələsində "Flitvud"a məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Flitvud"un meydanında keçirilən görüşün əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilər seriyasında isə meydan sahibləri 5:3 hesabı ilə qalib gəliblər.

    Matçda hesabı 21-ci dəqiqədə "Flitvud"un ingiltərəli hücumçusu Aaron Lupalou-Bi açıb. "Arsenal"ın isveçli forvardı Viktor Dyökeres isə 50-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.

    Beləliklə, İngiltərə futbolunun dördüncü divizionunda çıxış edən "Flitvud" turnirin 1/4 finalına yüksəlib. Komandanın növbəti rəqibi püşkatmadan sonra müəyyənləşəcək.

    Qeyd edək ki, "Arsenal" İngiltərənin hazırkı çempionudur.

    Arsenal FK Böyük Britaniya Futbol
    "Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги, уступив клубу четвертого дивизиона
    MiniBoss
    MiniBoss

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