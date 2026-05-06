Байрамов пожелал выздоровления подвергшемуся нападению брату Мевлюта Чавушоглу
Внешняя политика
- 06 мая, 2026
- 17:29
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил экс-министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с нападением на его брата - предпринимателя Айдына Чавушоглу.
Как сообщает Report, об этом Байрамов написал на своей странице в соцсети "Х".
Во время телефонного разговора Байрамов выразил обеспокоенность в связи с инцидентом.
"Желаю скорейшего выздоровления Айдыну Чавушоглу, состояние которого оценивается как стабильное. В этот трудный момент выражаем солидарность с семьей Чавушоглу", - говорится в публикации..
Отметим, что брат Айдын Чавушоглу минувшей ночью в своем офисе в Аланье подвергся вооруженному нападению. Он прооперирован и находится в реанимации.
