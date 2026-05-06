    Байрамов пожелал выздоровления подвергшемуся нападению брату Мевлюта Чавушоглу

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил экс-министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с нападением на его брата - предпринимателя Айдына Чавушоглу.

    Как сообщает Report, об этом Байрамов написал на своей странице в соцсети "Х".

    Во время телефонного разговора Байрамов выразил обеспокоенность в связи с инцидентом.

    "Желаю скорейшего выздоровления Айдыну Чавушоглу, состояние которого оценивается как стабильное. В этот трудный момент выражаем солидарность с семьей Чавушоглу", - говорится в публикации..

    Отметим, что брат Айдын Чавушоглу минувшей ночью в своем офисе в Аланье подвергся вооруженному нападению. Он прооперирован и находится в реанимации.

    Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlunun hücuma məruz qalan qardaşına şəfa diləyib
    Jeyhun Bayramov wishes recovery to Mevlüt Çavuşoğlu's brother after attack

