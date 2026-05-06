İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlunun hücuma məruz qalan qardaşına şəfa diləyib

    Xarici siyasət
    • 06 may, 2026
    • 16:57
    Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlunun hücuma məruz qalan qardaşına şəfa diləyib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri, millət vəkili Mövlud Çavuşoğluya qardaşına edilən hücumla bağlı zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" hesabında paylaşım edib.

    "Əziz qardaşım və dostum Mövlud Çavuşoğlu ilə telefon danışığımız zamanı Mövlud bəyin qardaşı Aydın Çavuşoğlunun ağır xəsarət alması xəbərini kədər və narahatlıqla qarşıladığımızı diqqətə çatdırdım. Vəziyyətinin sabit olduğu bildirilən Aydın Çavuşoğluya şəfa diləyirəm. Bu çətin məqamda Çavuşoğlu ailəsinə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Allah yar və yardımçınız olsun!", - deyə o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı Aydın Çavuşoğluya silahlı hücum olub. İş adamı Aydın Çavuşoğlu dünən axşam saatlarında ofisində güllələnib. Məlumata görə, o, əməliyyat olunub, reanimasiyadadır.

    Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlu
    Байрамов пожелал выздоровления подвергшемуся нападению брату Мевлюта Чавушоглу
    Jeyhun Bayramov wishes recovery to Mevlüt Çavuşoğlu's brother after attack

    Son xəbərlər

    18:31

    İsrail-Livan danışıqlarının üçüncü raundu növbəti həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:29

    "Mançester Yunayted"in Çempionlar Liqasından əldə edəcəyi gəlir bəlli olub

    Futbol
    18:28

    Bakı-Quba-Rusiya sərhədi ödənişli yolunda radar nəzarəti gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:21

    Novxanıda bıçaqlanaraq öldürülən gəncin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16
    Video

    ETX uşaqların internetdə üzləşə biləcəyi risklərlə bağlı sosial videoçarx hazırlayıb

    İKT
    18:11
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir

    İnfrastruktur
    18:09

    Naxçıvanda su xəttində qəza baş verib

    Daxili siyasət
    18:00
    Foto

    Aqil Abbas: Ədəbiyyat informasiya səs-küyündən daha güclüdür

    Ədəbiyyat
    18:00
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti