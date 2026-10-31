Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını 61 dəfə artırıb
Sənaye
- 31 oktyabr, 2026
- 14:23
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 152,7 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61,1 dəfə çoxdur.
Bu il oktyabrın 1-nə ölkədə 5,3 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 6 % çoxdur.
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