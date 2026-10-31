İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını 61 dəfə artırıb

    Sənaye
    • 31 oktyabr, 2026
    • 14:23
    Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını 61 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 152,7 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61,1 dəfə çoxdur.

    Bu il oktyabrın 1-nə ölkədə 5,3 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 6 % çoxdur.

    Xalça və xalça məmulatları istehsalı Dövlət Statistika Komitəsi Hazır məhsul ehtiyatı
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:01
    Azərbaycanda ürək transplantasiyasının birinci ildönümünə həsr olunan konfrans keçirilib
    Sağlamlıq
    16:00
    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
    Maliyyə
    15:56
    Tərlan Əhmədov: "U-15 dünya çempionatı futbolumuzun inkişafı üçün böyük təcrübə oldu"
    Futbol
    15:56
    Azər Əmiraslanov: "Startaplar innovativ iqtisadiyyata keçid bir vasitədir"
    İKT
    15:54
    Nazir müavini: "Süni intellektin tətbiqini genişləndirmək üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir"
    İKT
    15:40
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
    Maliyyə
    15:32
    Nazir müavini: "Startaplar iqtisadi artımın və transformasiyanın əsas hərəkətverici qüvvəsidir"
    İKT
    15:25
    Azərbaycanın startap ekosisteminin ümumi dəyəri açıqlanıb
    İKT
    15:20
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti