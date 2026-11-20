ABŞ Prezidenti: İran məni qane edəcək şərtlərlə saziş bağlamağa hələ hazır deyil
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2026
- 22:13
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İran məni qane edəcək şərtlərlə saziş bağlamağa hələ hazır deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Onlar razılaşma əldə etmək istəyirlər, lakin məni qane edəcək şərtlərlə saziş bağlamağa hazır deyillər. Biz 51 il qüvvədə qalmış saxta razılaşma deyil, həqiqi saziş əldə etmək istəyirik", – Tramp deyib.
Трамп: Иран пока не готов заключить устраивающую США сделку
Trump says Iran not yet ready to make deal acceptable to US
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