Aqrar Sığorta Fondu İmişlidə zərər çəkmiş fermerə ödəniş edib
- 20 noyabr, 2026
- 21:48
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Aqrar Sığorta Fondu İmişli rayonunda sığorta hadisəsi baş vermiş heyvandarlıq təsərrüfatına zərər ödənişi həyata keçirib.
"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, əkin sahələrini, kənd təsərrüfatı heyvanlarını və akvakultura məhsullarını çoxsaylı risklərdən sığortalayır. Aqrar sığorta mexanizmi vasitəsilə kənd təsərrüfatı heyvanlarını yoluxucu xəstəliklər, otdan, yemdən və kimyəvi maddələrdən zəhərlənmə, ilan və həşərat sancması, təbii fəlakətlər və təbiət hadisələri, yanğın, 3-cü şəxslərin hərəkətləri, heyvanın avtomobillə vurulması, qəza zamanı tələf olması, oğurluq və sair risklərdən sığortalamaq mümkündür.
Bu dəfə rayonun Xəlfəli kəndindən olan fermer Ədalət Quliyevin təsərrüfatında cins mal-qaranın yoluxucu xəstəlik səbəbindən tələf olmasına görə 5 130 manat sığorta ödənişi edilib.
Dövlət dəstəyi ilə alınmış cins heyvanın ümumi dəyəri 5 700 manat olub. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, bu məbləğdən 10% azadolma məbləği çıxılmaqla, 90%-lik hissə, yəni 5 130 manat ödəniş edilib.
Fermer tələf olmuş heyvanın birillik sığorta edilməsi üçün 170 manat sığorta haqqı ödəmişdi. Başqa sözlə, hadisə nəticəsində edilmiş sığorta ödənişi heyvanın 1 illik sığortalanmasına çəkilən xərcdən 30 dəfə artıq olub.
Fermer Ədalət Quliyev aqrar sığorta mexanizminin işindən razılığını və olduqca məmnun qaldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, aqrar sığorta ödənişi yoluxucu xəstəlik nəticəsində ona dəymiş zərərin böyük hissəsinin qarşılanmasına imkan verib. Ə.Quliyev digər fermer və təsərrüfatları isə dövlətin yaratdığı bu imkandan istifadə etməyə, olduqca sərfəli şərtlərlə əkin sahələrini və heyvanlarını sığortalamağa çağırıb.
Xatırladaq ki, ümumilikdə İmişli çox sığorta ödənişi edilən rayonlardan biridir. İndiyə qədər rayonundakı fermer və təsərrüfatlara ümumilikdə 2 milyon 552 min manat sığorta ödənişi edilib. Bunun 1 milyon 94 min manatı bitkiçilik, 1 milyon 458 min manatı isə heyvandarlıq sahəsi üzrə ödənilib.
Aqrar Sığorta Fondu fermerləri və təsərrüfat sahiblərini öz heyvanlarını, eləcə də payızlıq əkinlər dövründə əkin sahələrini, tarla bitkilərini və meyvə bağlarını, həmçinin heyvandarlıq təsərrüfatlarını dövlətin güzəştli sığorta mexanizmi vasitəsilə sığortalamağa çağırıb.