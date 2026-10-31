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    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 15:00
    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın faiz

    xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın faiz xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    336,226

    18,6%

    2

    Kapital Bank

    260,318

    -6,1%

    3

    PASHA Bank

    173,176

    22,4%

    4

    Bank Respublika

    95,451

    5,1%

    5

    Unibank

    94,211

    28,0%

    6

    Access Bank

    85,705

    17,5%

    7

    Bank of Baku

    73,427

    43,9%

    8

    Yelo Bank

    61,297

    28,7%

    9

    Xalq Bank

    58,481

    -11,4%

    10

    Azer-Turk Bank

    57,134

    11,9%

    11

    Rabitabank

    54,166

    34,7%

    12

    Turan Bank

    49,936

    26,8%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    42,176

    69,7%

    14

    Express Bank

    26,562

    26,1%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    19,820

    38,4%

    16

    AFB Bank

    19,703

    257,3%

    17

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    19,308

    130,8%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    9,358

    26,2%

    19

    Premium Bank

    8,795

    2,0%

    20

    Bank Eurasia

    2,988

    65,5%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,000

    -
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