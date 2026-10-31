Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 15:00
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"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın faiz
xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın faiz xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
336,226
|
18,6%
|
2
|
Kapital Bank
|
260,318
|
-6,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
173,176
|
22,4%
|
4
|
Bank Respublika
|
95,451
|
5,1%
|
5
|
Unibank
|
94,211
|
28,0%
|
6
|
Access Bank
|
85,705
|
17,5%
|
7
|
Bank of Baku
|
73,427
|
43,9%
|
8
|
Yelo Bank
|
61,297
|
28,7%
|
9
|
Xalq Bank
|
58,481
|
-11,4%
|
10
|
Azer-Turk Bank
|
57,134
|
11,9%
|
11
|
Rabitabank
|
54,166
|
34,7%
|
12
|
Turan Bank
|
49,936
|
26,8%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
42,176
|
69,7%
|
14
|
Express Bank
|
26,562
|
26,1%
|
15
|
Azerbaijan Industry Bank
|
19,820
|
38,4%
|
16
|
AFB Bank
|
19,703
|
257,3%
|
17
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
19,308
|
130,8%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
9,358
|
26,2%
|
19
|
Premium Bank
|
8,795
|
2,0%
|
20
|
Bank Eurasia
|
2,988
|
65,5%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,000
|
-