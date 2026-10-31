Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 15:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Процентных расходы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    процентных расходов банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    336,226

    18,6%

    2

    Kapital Bank

    260,318

    -6,1%

    3

    PASHA Bank

    173,176

    22,4%

    4

    Bank Respublika

    95,451

    5,1%

    5

    Unibank

    94,211

    28,0%

    6

    Access Bank

    85,705

    17,5%

    7

    Bank of Baku

    73,427

    43,9%

    8

    Yelo Bank

    61,297

    28,7%

    9

    Xalq Bank

    58,481

    -11,4%

    10

    Azer-Turk Bank

    57,134

    11,9%

    11

    Rabitabank

    54,166

    34,7%

    12

    Turan Bank

    49,936

    26,8%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    42,176

    69,7%

    14

    Express Bank

    26,562

    26,1%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    19,820

    38,4%

    16

    AFB Bank

    19,703

    257,3%

    17

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    19,308

    130,8%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    9,358

    26,2%

    19

    Premium Bank

    8,795

    2,0%

    20

    Bank Eurasia

    2,988

    65,5%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,000

    -
    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:58
    Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному альянсу
    Другие страны
    15:41
    Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн
    ИКТ
    15:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:39
    Азер Байрамов: Стартапы влияют на экономический рост и трансформацию
    ИКТ
    15:31
    Пользователей Apple в Азербайджане предупредили об угрозах взлома и призвали обновить ПО
    ИКТ
    15:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:18
    Давид Гордо: Футболисты будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул
    Футбол
    15:13
    Арсен Венгер: Новый формат U-15 в Баку сразу покорил болельщиков
    Футбол
    Лента новостей