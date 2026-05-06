Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра в Армению через Азербайджан впервые отправят алюминий из РФ

    Бизнес
    • 06 мая, 2026
    • 17:38
    Завтра в Армению через Азербайджан впервые отправят алюминий из РФ

    Завтра через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная транзитная поставка грузов из России.

    Как сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах", речь идет о двух вагонах алюминия и девяти вагонах зерна.

    Следует отметить, что транзитные поставки алюминия в Армению через Азербайджан осуществляются впервые.

    Напомним, что сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены 8 вагонов удобрений весом 543 тонны и 10 вагонов зерна весом 695 тонн.

    Грузоперевозки через Азербайджан в Армению аллюминий
    Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana ilk dəfə alüminium göndəriləcək
    Russia to send first batch of aluminum to Armenia via Azerbaijan tomorrow

    Последние новости

    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:46

    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    17:38

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей