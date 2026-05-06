Завтра в Армению через Азербайджан впервые отправят алюминий из РФ

Завтра через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная транзитная поставка грузов из России.

Как сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах", речь идет о двух вагонах алюминия и девяти вагонах зерна.

Следует отметить, что транзитные поставки алюминия в Армению через Азербайджан осуществляются впервые.

Напомним, что сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены 8 вагонов удобрений весом 543 тонны и 10 вагонов зерна весом 695 тонн.