Завтра в Армению через Азербайджан впервые отправят алюминий из РФ
Бизнес
- 06 мая, 2026
- 17:38
Завтра через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная транзитная поставка грузов из России.
Как сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах", речь идет о двух вагонах алюминия и девяти вагонах зерна.
Следует отметить, что транзитные поставки алюминия в Армению через Азербайджан осуществляются впервые.
Напомним, что сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены 8 вагонов удобрений весом 543 тонны и 10 вагонов зерна весом 695 тонн.
