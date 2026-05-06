    Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana ilk dəfə alüminium göndəriləcək

    • 06 may, 2026
    • 17:29
    Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

    Məlumata görə, söhbət 2 vaqon alüminium (ilk dəfə) və 9 vaqon taxıldan gedir.

    Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən daha 8 vaqondan ibarət, çəkisi 543 ton olan gübrə və 10 vaqondan ibarət, çəkisi 695 ton olan taxıl Biləcəri dəmir yolu stansiyasından yola salınıb.

    Завтра в Армению через Азербайджан впервые отправят алюминий из РФ
    Russia to send first batch of aluminum to Armenia via Azerbaijan tomorrow

