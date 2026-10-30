"Marafon" komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıb
- 30 oktyabr, 2026
- 11:21
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Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümü ilklə əlamətdar olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
"Marafon" komandası ilk iki təsnifat mərhələsini adlayaraq 1/8 finala yüksəlib. Sabirabad klubu buna nail olan ilk II liqa təmsilçisi olub. Turnirin debütantı öncə "Dinamo"nu 3:0, ardınca I Liqa klubu "Zaqatala"nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
2023/2024 mövsümündən indiki formatda keçirilən turnirdə II Liqa komandalarının iştirak etdiyi I təsnifat mərhələsini adlayanların hamısı növbəti raundda mübarizəni dayandırıb. Bu müddətdə II təsnifat mərhələsində II Liqa klublarının iştirakı ilə baş tutan digər 25 dueldə 1/8 finala vəsiqəni daha yüksək dəstə təmsilçiləri adlayıb.
Qeyd edək ki, "Marafon" dekabrın 1-2-də keçiriləcək 1/8 finalda "Araz-Naxçıvan"ın qonağı olacaq.