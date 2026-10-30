İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Marafon" komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıb

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 11:21
    Marafon komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıb

    Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümü ilklə əlamətdar olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Marafon" komandası ilk iki təsnifat mərhələsini adlayaraq 1/8 finala yüksəlib. Sabirabad klubu buna nail olan ilk II liqa təmsilçisi olub. Turnirin debütantı öncə "Dinamo"nu 3:0, ardınca I Liqa klubu "Zaqatala"nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

    2023/2024 mövsümündən indiki formatda keçirilən turnirdə II Liqa komandalarının iştirak etdiyi I təsnifat mərhələsini adlayanların hamısı növbəti raundda mübarizəni dayandırıb. Bu müddətdə II təsnifat mərhələsində II Liqa klublarının iştirakı ilə baş tutan digər 25 dueldə 1/8 finala vəsiqəni daha yüksək dəstə təmsilçiləri adlayıb.

    Qeyd edək ki, "Marafon" dekabrın 1-2-də keçiriləcək 1/8 finalda "Araz-Naxçıvan"ın qonağı olacaq.

    Marafon FK Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:00
    Florian Zenqstşmid: "Bakı Asiya turistləri üçün Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya səyahətin başlanğıcı ola bilər" - Müsahibə
    Turizm
    11:46
    Qətər ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini bərpa edib
    Digər ölkələr
    11:42
    Foto
    Azərbaycan–Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclası keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    11:38
    "Kəpəz" "Turan Tovuz"un rekordunu yeniləyib
    Futbol
    11:24
    Milli Məclis özəl məhkəmə ekspertinin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsini ilk oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:23
    Ermənistanda korrupsiyada şübhəli bilinən 10 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:21
    "Marafon" komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıb
    Futbol
    11:18
    Azərbaycan Kubokunda daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    11:17
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda ərzaqlıq buğda istehsalı 170 min tonu ötüb"
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti