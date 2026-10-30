İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan Kubokunda daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 11:18
    Azərbaycan Kubokunda daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümündə daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, II təsnifat mərhələsinin 12 matçında 71 qol vurulub.

    Bu, indiki formatda keçirildiyi dövr üçün bu mərhələnin ən yüksək göstəricisidir.

    2023/2024 mövsümündə 41 (11 oyun), 2024/2025 mövsümündə 55 (11 oyun), 2025/2026 mövsümündə 49 qol (12 oyun) qeydə alınmışdı. Cari mövsümdə bu mərhələnin orta məhsuldarlığı 5,92-yə bərabər olub.

    Ölkə kubokunun 34 illik tarixində orta göstəricidə ən məhsuldar raund olan I təsnifat mərhələsinin 6 oyununda 36 qolun vurulduğunu nəzərə alsaq, mövsümdəki qol sayı 100-ü keçib. Baş tutan 18 görüşdə 107 qol vurulub. Orta məhsuldarlıq 5,77-yə bərabərdir.

    Bu, indiki formatda keçirilən turnirin təsnifat mərhələləri üçün rekorddur. 1/8 finala qədər keçirilən 18 oyunda 2023/2024 mövsümündə 58, 2024/2025 mövsümündə 80, 2025/2026 mövsümündə 72 qol qeydə alınmışdı.

    Qeyd edək ki, II təsnifat mərhələsində "Şimal" – "Araz-Naxçıvan" (0:6), "Marafon" – "Zaqatala" (1:0), "İmişli" – "Qaradağ Lökbatan" (4:1), "Kür-Araz" – "Sumqayıt" (0:11), "Qəbələ" – "Mingəçevir" (3:0), MOİK – "Şahdağ Qusar" (1:9), "Xankəndi" – "Gəncəbasar" (2:3), "Hypers" – "Şamaxı" (1:5), "Şəfa" – "Ağstafa Gəncləri" (9:2), "Zəngəzur" – "Karvan-Yevlax" (1:4), "Səbail" – "Zirə" (2:2, p. - 2:3), "Kəpəz" – "Baku Sportinq" (3:1) matçları keçirilib.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:00
    Florian Zenqstşmid: "Bakı Asiya turistləri üçün Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya səyahətin başlanğıcı ola bilər" - Müsahibə
    Turizm
    11:46
    Qətər ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini bərpa edib
    Digər ölkələr
    11:42
    Foto
    Azərbaycan–Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclası keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    11:38
    "Kəpəz" "Turan Tovuz"un rekordunu yeniləyib
    Futbol
    11:24
    Milli Məclis özəl məhkəmə ekspertinin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsini ilk oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:23
    Ermənistanda korrupsiyada şübhəli bilinən 10 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:21
    "Marafon" komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıb
    Futbol
    11:18
    Azərbaycan Kubokunda daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    11:17
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda ərzaqlıq buğda istehsalı 170 min tonu ötüb"
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti