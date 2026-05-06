ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

Увеличение цен на авиабилеты примерно на 5-10% наиболее вероятно в нынешней геополитической ситуации на Ближнем Востоке, вызвавшей кризис с авиатопливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на встрече с иностранными журналистами заявил главный управляющий итальянской авиакомпанией ITA Airways Йорг Эберхарт.

"В худшем случае, когда кризис в Ормузском проливе затянется, воздушное движение может остановиться, что повлечет за собой последствия, сопоставимые с последствиями пандемии COVID-19", - сказал он.

Закрытие Ормузского пролива привело к росту цен на энергоносители. Так, авиатопливо подорожало вдвое, наблюдается его недостаток, что в ближайшие месяцы может вызвать необходимость сокращения числа полетов.