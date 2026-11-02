Пашинян: Ряд кругов в ЕАЭС и РФ хотят помешать Армении выполнить экономические планы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране существуют силы, перед которыми поставлена задача препятствовать реализации экономических обязательств.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе предварительного обсуждения государственного бюджета на 2027 год в Национальном собрании.

"Перед определенными силами поставлена ​​задача - сделать так, чтобы Армения не смогла выполнить намеченные экономические обязательства. Внутри Армении нет ресурсов для реализации тайного плана. В Армении весь этот процесс можно обозначить одним условным термином, который сами авторы называют "секретным планом", - отметил он.

Пашинян подчеркнул, что этот план пользуется поддержкой в ​​определенных кругах в ЕАЭС и Российской Федерации.

"Очевидно, что этот план пользуется поддержкой определенных кругов в ЕАЭС и России. Для этого есть и свои причины, поскольку в Армению были направлены люди с вполне конкретными обещаниями", - сказал он.