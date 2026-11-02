İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Paşinyan: Aİİ və Rusiyadakı bəzi dairələr Ermənistanın iqtisadi öhdəliklərinin icrasına mane olur

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:24
    Paşinyan: Aİİ və Rusiyadakı bəzi dairələr Ermənistanın iqtisadi öhdəliklərinin icrasına mane olur

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ölkədə qarşısına iqtisadi öhdəliklərin həyata keçirilməsinə mane olmaq tapşırığı qoyulmuş qüvvələrin mövcud olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu parlamentdə 2027-ci il dövlət büdcəsinin ilkin müzakirəsi zamanı deyib.

    "Müəyyən qüvvələrin qarşısına Ermənistanın nəzərdə tutulmuş iqtisadi öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə nail olmaq tapşırığı qoyulub. Ermənistanın daxilində gizli planı həyata keçirmək üçün resurslar yoxdur. Ermənistanda bütün bu prosesi müəlliflərin özlərinin "gizli plan" adlandırdıqları bir şərti terminlə ifadə etmək olar", - o qeyd edib.

    Paşinyan bu planın Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) və Rusiyada müəyyən dairələrdə dəstəkləndiyini vurğulayıb.

    "Aydındır ki, bu plan Aİİ və Rusiyada müəyyən dairələrin dəstəyinə malikdir. Bunun da öz səbəbləri var, çünki Ermənistana tamamilə konkret vədlərlə insanlar göndərilib", - o bildirib.

    Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqı Rusiya Federasiyası
    Пашинян: Ряд кругов в ЕАЭС и РФ хотят помешать Армении выполнить экономические планы
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:07
    UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" - "Sabah" oyununu niderlandlı hakim idarə edəcək
    Futbol
    13:00
    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir
    Futbol
    12:58
    "Alpin"in pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb
    Fərdi
    12:56
    SOCAR III rübün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
    Energetika
    12:48
    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    12:46
    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    12:43
    Foto
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Hadisə
    12:42
    İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    12:36
    Foto
    Video
    Azərbaycan QHT-ləri imzaladıqları açıq məktubu İran səfirliyinə təqdim ediblər
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti