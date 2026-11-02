В Казахстане задержаны 10 подозреваемых в экстремизме, закрыты три подпольных учебных центра

В казахстанском городе Атырау задержаны 10 человек по подозрению в создании и руководстве экстремистской группой, участии в ее деятельности, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности страны, операция проведена 30 октября при координации органов прокуратуры в рамках досудебного расследования.

По версии следствия, подозреваемые преследовали цель насильственного изменения основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.

При обысках по местам их жительства изъяты огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика, литература и другие вещественные доказательства.

Также пресечена деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных подозреваемыми.

В ведомстве сообщили, что некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.