В Казахстане задержаны 10 подозреваемых в экстремизме, закрыты три подпольных учебных центра
- 02 ноября, 2026
- 12:00
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В казахстанском городе Атырау задержаны 10 человек по подозрению в создании и руководстве экстремистской группой, участии в ее деятельности, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности страны, операция проведена 30 октября при координации органов прокуратуры в рамках досудебного расследования.
По версии следствия, подозреваемые преследовали цель насильственного изменения основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.
При обысках по местам их жительства изъяты огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика, литература и другие вещественные доказательства.
Также пресечена деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных подозреваемыми.
В ведомстве сообщили, что некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.