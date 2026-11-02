Мгер Григорян: Ереван рассчитывает вскоре продолжить делимитацию границы с Азербайджаном
- 02 ноября, 2026
- 12:11
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Армения рассчитывает в скором времени продолжить работы по делимитации с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"По следующему этапу работ и его графику у нас пока нет договоренности. Но думаю, вскоре обсудим, договоримся и продолжим", - сказал он.
Он отметил, что во внеочередном порядке будут проведены работы по делимитации на участках, связанных с инфраструктурой TRIPP.
Касаясь работ по реализации проекта TRIPP, Григорян отметил, что Армения намерена не дожидаясь создания компании TRIPP начать проектные работы по линиям электропередачи, автомобильной и железной дорог, чтобы впоследствии передать их TRIPP.
"Все три объекта инфраструктуры должны быть построены в Сюнике. Сейчас рассматриваем схемы, оптимальный вариант. Нужно найти наиболее оптимальное решение, чтобы, во-первых, инвестиции были эффективными, а во-вторых, инфраструктура была конкурентоспособной в регионе", - отметил он.