Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Мгер Григорян: Ереван рассчитывает вскоре продолжить делимитацию границы с Азербайджаном

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 12:11
    Мгер Григорян: Ереван рассчитывает вскоре продолжить делимитацию границы с Азербайджаном

    Армения рассчитывает в скором времени продолжить работы по делимитации с Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

    "По следующему этапу работ и его графику у нас пока нет договоренности. Но думаю, вскоре обсудим, договоримся и продолжим", - сказал он.

    Он отметил, что во внеочередном порядке будут проведены работы по делимитации на участках, связанных с инфраструктурой TRIPP.

    Касаясь работ по реализации проекта TRIPP, Григорян отметил, что Армения намерена не дожидаясь создания компании TRIPP начать проектные работы по линиям электропередачи, автомобильной и железной дорог, чтобы впоследствии передать их TRIPP.

    "Все три объекта инфраструктуры должны быть построены в Сюнике. Сейчас рассматриваем схемы, оптимальный вариант. Нужно найти наиболее оптимальное решение, чтобы, во-первых, инвестиции были эффективными, а во-вторых, инфраструктура была конкурентоспособной в регионе", - отметил он.

    Мгер Григорян Делимитация границы Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Маршрут Трампа (TRIPP)
    Mher Qriqoryan: İrəvan tezliklə Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasını davam etdirməyə ümid edir
    Mher Grigoryan: Yerevan hopes to resume border delimitation with Azerbaijan soon
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