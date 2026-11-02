Трагедия на Каспии выявила системные проблемы в работе Минобороны Казахстана

Проверка после трагедии на Каспии выявила системные изъяны в подготовке и проведении учений Минобороны Казахстана.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

По его словам, комплексная проверка выявила недостатки в контроле за ходом учений, оценке возможных рисков и готовности к оперативному реагированию при изменении обстановки.

"Среди выявленных проблем - недостаточное внимание к опасным факторам, а также отсутствие должного контроля за соблюдением требований безопасности и своевременным принятием решений о приостановлении наиболее опасных этапов учений", - отметил глава правительства.

Бектенов сообщил, что в Вооруженных силах применяются беспилотные системы воздушного наблюдения. В отдельных подразделениях силовых структур также используются персональные устройства для определения местоположения и контроля физиологического состояния военнослужащих.

Кроме того, силовые ведомства регулярно получают от "Казгидромета" информацию об изменениях погоды и штормовых предупреждениях.

По поручению президента разработан проект плана военной реформы. Он предусматривает совершенствование системы военного управления и единые подходы к планированию учений с обязательным соблюдением требований безопасности военнослужащих.

Напомним, 24 сентября 2026 года во время учений в Казахстане в Каспийское море унесло 17 военнослужащих, 14 из них погибли.