Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Трагедия на Каспии выявила системные проблемы в работе Минобороны Казахстана

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 11:42
    Трагедия на Каспии выявила системные проблемы в работе Минобороны Казахстана

    Проверка после трагедии на Каспии выявила системные изъяны в подготовке и проведении учений Минобороны Казахстана.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

    По его словам, комплексная проверка выявила недостатки в контроле за ходом учений, оценке возможных рисков и готовности к оперативному реагированию при изменении обстановки.

    "Среди выявленных проблем - недостаточное внимание к опасным факторам, а также отсутствие должного контроля за соблюдением требований безопасности и своевременным принятием решений о приостановлении наиболее опасных этапов учений", - отметил глава правительства.

    Бектенов сообщил, что в Вооруженных силах применяются беспилотные системы воздушного наблюдения. В отдельных подразделениях силовых структур также используются персональные устройства для определения местоположения и контроля физиологического состояния военнослужащих.

    Кроме того, силовые ведомства регулярно получают от "Казгидромета" информацию об изменениях погоды и штормовых предупреждениях.

    По поручению президента разработан проект плана военной реформы. Он предусматривает совершенствование системы военного управления и единые подходы к планированию учений с обязательным соблюдением требований безопасности военнослужащих.

    Напомним, 24 сентября 2026 года во время учений в Казахстане в Каспийское море унесло 17 военнослужащих, 14 из них погибли.

    Олжас Бектенов Военные учения Казахстан
    Xəzərdəki faciə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin işində sistemli problemləri üzə çıxarıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:07
    SOCAR на 74% увеличила объемы бурения в III квартале 2026г
    Энергетика
    13:05
    Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
    Внешняя политика
    12:59
    Фото
    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА
    Происшествия
    12:58
    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла
    Экология
    12:53
    Багаи: Иран готов согласовать перемирие с США за два дня
    В регионе
    12:49
    Фото
    Видео
    Азербайджанские НПО передали посольству Ирана открытое письмо президенту Пезешкиану
    Внешняя политика
    12:47
    Доля iOS на рынке планшетов Азербайджана снизилась на 45%
    ИКТ
    12:38
    Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества
    Внешняя политика
    12:38
    В Азербайджане доля ChatGPT сократилась до 66,5%, уступив часть рынка Google Gemini
    ИКТ
    Лента новостей