İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Xəzərdəki faciə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin işində sistemli problemləri üzə çıxarıb

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:02
    Xəzərdəki faciə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin işində sistemli problemləri üzə çıxarıb

    Xəzərdə baş verən faciədən sonra aparılan yoxlama nəticəsində Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin təlimlərinin hazırlanması və keçirilməsində sistemli qüsurların olduğu aşkarlanıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Oljas Bektenov deputat sorğusuna cavabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kompleks yoxlama təlimlərin gedişatına nəzarət, mümkün risklərin qiymətləndirilməsi və vəziyyət dəyişdikdə operativ reaksiya verilməsinə hazırlıqla bağlı çatışmazlıqları aşkar edib.

    "Aşkarlanmış problemlər arasında təhlükəli amillərə kifayət qədər diqqət yetirilməməsi, eləcə də təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmasına lazımi nəzarətin və təlimlərin ən təhlükəli mərhələlərinin dayandırılması barədə qərarların vaxtında qəbul edilməməsi də yer alır", - hökumət başçısı qeyd edib.

    Bektenov bildirib ki, Silahlı Qüvvələrdə pilotsuz hava müşahidə sistemləri tətbiq olunur. Güc strukturlarının ayrı-ayrı bölmələrində hərbi qulluqçuların yerini müəyyənləşdirmək və fizioloji vəziyyətinə nəzarət etmək üçün fərdi cihazlardan da istifadə edilir.

    Bundan başqa, güc qurumları müntəzəm olaraq Qazaxıstan Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən hava dəyişiklikləri və fırtına xəbərdarlıqları barədə məlumat alır.

    Prezidentin tapşırığı ilə hərbi islahat planının layihəsi hazırlanıb. Bu layihə hərbi idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsini və hərbi qulluqçuların təhlükəsizlik tələblərinə mütləq şəkildə əməl olunmaqla təlimlərin planlaşdırılmasına vahid yanaşmaları nəzərdə tutur.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il sentyabrın 24-də Qazaxıstanda keçirilən təlimlər zamanı 17 hərbi qulluqçu Xəzər dənizinə düşüb, onlardan 14-ü həlak olub.

    Oljas Bektenov Xəzər dənizi
    Трагедия на Каспии выявила системные проблемы в работе Минобороны Казахстана
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:08
    Azərbaycanda oktyabrda hava iqlim normasından 3 dərəcə yuxarı olub
    Digər
    13:07
    Bəqai: İran ABŞ ilə atəşkəsi iki gün ərzində razılaşdırmağa hazırdır
    Region
    13:07
    UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" - "Sabah" oyununu niderlandlı hakim idarə edəcək
    Futbol
    13:00
    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir
    Futbol
    12:58
    "Alpin"in pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb
    Fərdi
    12:56
    SOCAR III rübün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
    Energetika
    12:48
    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    12:46
    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    12:43
    Foto
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti