Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс. га территории

    Внутренняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 11:43
    ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс. га территории

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в октябре от мин очищена территория в 4 898,3 га.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период обнаружены и обезврежены 180 противотанковых, 799 противопехотных мин и 3 070 неразорвавшихся боеприпасов.

    Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Операции по разминированию Освобожденные территории Азербайджана
    Ötən ay 4 898 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
    Nearly 4,900 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands in October
    44 filmi
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