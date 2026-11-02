ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс. га территории

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в октябре от мин очищена территория в 4 898,3 га.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период обнаружены и обезврежены 180 противотанковых, 799 противопехотных мин и 3 070 неразорвавшихся боеприпасов.

Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.