ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс. га территории
Внутренняя политика
- 02 ноября, 2026
- 11:43
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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в октябре от мин очищена территория в 4 898,3 га.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период обнаружены и обезврежены 180 противотанковых, 799 противопехотных мин и 3 070 неразорвавшихся боеприпасов.
Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.
Ötən ay 4 898 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
Nearly 4,900 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands in October
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