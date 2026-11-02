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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Ötən ay 4 898 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:31
    Ötən ay 4 898 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə oktyabr ayı ərzində 4 898,3 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı aylıq məlumatında deyilir.

    Həmin müddətdə 180 tank əleyhinə mina, 799 piyada əleyhinə mina, 3 070 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN), beş yerli təşkilat və bir QHT Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс. га территории
    Nearly 4,900 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands in October
    44 filmi
    44 filmi

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