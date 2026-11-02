Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    На границе с Ираном пресечена попытка ввоза в Азербайджан 16 кг наркотиков

    Внутренняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 12:12
    На границе с Ираном пресечена попытка ввоза в Азербайджан 16 кг наркотиков

    Двое мужчин задержаны при попытке ввезти из Ирана в Азербайджан более 16 кг наркотических средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу, на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" были замечены два человека, пытавшиеся пересечь государственную границу со стороны Ирана.

    После обнаружения подозрительных лиц территория была оцеплена, предприняты меры по их задержанию.

    В результате поисковых и оперативных мероприятий нарушители границы были задержаны. У них обнаружили и изъяли 16 кг 128 г наркотических средств.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Наркотические вещества Исламская Республика Иран
    İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitəni keçirməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb
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