Казахстан запретит ввоз физлицами автомобилей старше 5 лет
В регионе
- 02 ноября, 2026
- 11:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Министерство транспорта Казахстана установило новые требования к автомобилям, ввозимым физическими лицами для личного пользования.
Как сообщает казахстанское бюро Report, согласно требованиям, транспортные средства должны соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5 и быть не старше пяти лет с даты выпуска.
Ранее возраст и экологический стандарт ввозимого физлицами транспорта не регламентировались.
Новые нормы распространяются на транспортные средства из перечня, утвержденного решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 74 от 30 июня 2017 года. Приказ вступит в силу 30 декабря 2026 года - по истечении 60 дней со дня первого официального опубликования.
Последние новости
13:07
SOCAR на 74% увеличила объемы бурения в III квартале 2026гЭнергетика
13:05
Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня ПобедыВнешняя политика
12:59
Фото
Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛАПроисшествия
12:58
Завтра в Баку ожидается 23 градуса теплаЭкология
12:53
Багаи: Иран готов согласовать перемирие с США за два дняВ регионе
12:49
Фото
Видео
Азербайджанские НПО передали посольству Ирана открытое письмо президенту ПезешкиануВнешняя политика
12:47
Доля iOS на рынке планшетов Азербайджана снизилась на 45%ИКТ
12:38
Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
12:38
В Азербайджане доля ChatGPT сократилась до 66,5%, уступив часть рынка Google GeminiИКТ