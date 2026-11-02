Казахстан запретит ввоз физлицами автомобилей старше 5 лет

Министерство транспорта Казахстана установило новые требования к автомобилям, ввозимым физическими лицами для личного пользования.

Как сообщает казахстанское бюро Report, согласно требованиям, транспортные средства должны соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5 и быть не старше пяти лет с даты выпуска.

Ранее возраст и экологический стандарт ввозимого физлицами транспорта не регламентировались.

Новые нормы распространяются на транспортные средства из перечня, утвержденного решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 74 от 30 июня 2017 года. Приказ вступит в силу 30 декабря 2026 года - по истечении 60 дней со дня первого официального опубликования.