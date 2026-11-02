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    Азиз Алекберли: Армяне захватывали религиозные памятники на территории Западного Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 11:49
    Азиз Алекберли: Армяне захватывали религиозные памятники на территории Западного Азербайджана

    Армяне, массово переселенные в Западный Азербайджан после российской оккупации, захватили немусульманские религиозные памятники, принадлежавшие нашим предкам на этих землях.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли на презентации книги "История Иреванского казията".

    По его словам, в ходе этнической чистки на исторических землях Азербайджана армяне пытались уничтожить следы присутствия азербайджанцев, разрушая мечети, святыни, места паломничества и кладбища.

    Алекберли заявил, что Армения до сих пор не признает право на возвращение соотечественников, изгнанных из Западного Азербайджана в 1987–1991 годах, и назвал руководство страны неискренним в мирных переговорах.

    Он также отметил, что в книге исследуются история религиозных институтов Западного Азербайджана, деятельность Иреванского казията, религиозная политика царской России на Южном Кавказе, а также восстановление казията и сохранение религиозно-культурного наследия в период независимости Азербайджана.

    По словам Алекберли, армяне под предлогом реставрации превращали религиозные памятники в армяно-григорианские церкви, а затем заявляли о древнем происхождении на этих землях. В книге также освещены история Управления мусульман Южного Кавказа и деятельность Иреванского казията в период Азербайджанской Народной Республики и советской власти.

    Азиз Алекберли Западный Азербайджан Армянская агрессия
    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycana köçürülən ermənilər əcdadlarımıza məxsus dini abidələri ələ keçiriblər
    Armenians relocated to Western Azerbaijan seized monuments belonging to our ancestors, WAC chairman says
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