FT: Мировые авиакомпании сократили 2 млн пассажирских мест из-за энергокризиса

Мировые авиакомпании за последние две недели сократили число мест в майских расписаниях примерно на два миллиона на фоне опасений относительно доступности топлива в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

Согласно Cirium, общее количество доступных мест на рейсах в мае снизилось со 132 млн до 130 млн по сравнению с серединой и концом апреля.

По ее данным были отменены тысячи рейсов, а часть авиаперевозчиков начала использовать самолеты меньшей вместимости или более экономичные модели, чтобы снизить расход топлива в условиях возможного дефицита. Причиной называется конфликт вокруг Ирана: с начала боевых действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли почти вдвое, что вынудило компании поднять стоимость билетов. Одновременно закрытие аэропортов стран Персидского залива, через которые проходила треть рейсов между Европой и Азией, серьезно нарушило глобальную логистику авиаперевозок.

FT отмечает, что перевозчики из стран Персидского залива, включая Emirates, Etihad и Qatar, уже внесли изменения в майские расписания и отменили часть рейсов. Международные авиакомпании - в том числе British Airways, United, China Air и ANA - также пересмотрели свои маршрутные сети, сократив или перераспределив рейсы для снижения нагрузки на наиболее проблемные направления.

Ряд авиаперевозчиков уже сообщил о росте расходов на топливо и ухудшении финансовых показателей. Японская ANA заявила, что до марта следующего года дополнительные затраты на топливо составят 650 млн фунтов стерлингов (более $880 млн), а Japan Air предупредила о сокращении прибыли примерно на 20%.

Американская Delta Air Lines уменьшила число рейсов во втором квартале на 3,5%, рассчитывая таким образом сэкономить топливо. EasyJet и Virgin Atlantic также предупредили о снижении прибыльности на фоне кризиса. Наибольшее количество отмененных рейсов пришлось на Lufthansa, которая сократила около 20 тыс. рейсов в период с мая по октябрь из-за роста цен на топливо, сделавшего часть направлений нерентабельными.

Из-за такой ситуации авиакомпании также меняют используемые типы самолетов. Так, Etihad заменила Airbus A350, рассчитанный почти на 400 пассажиров, на более экономичный Boeing 787 вместимостью 220–300 мест на рейсах между Абу-Даби и Гонконгом. Одновременно некоторые перевозчики, напротив, увеличивают вместимость самолетов на наиболее востребованных прямых маршрутах между Европой и Азией. В частности, Air France начала использовать более крупную версию Boeing 777 на линии в Мумбаи, а Air China - на рейсах между лондонским Хитроу и Пекином.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири 1 мая предупредил, что часть европейских авиакомпаний может столкнуться с банкротством уже к осени, если высокие цены на топливо сохранятся все лето.

"Если в июле, августе и сентябре нефть будет стоить $150 за баррель, то европейские авиакомпании разорятся", - заявил О'Лири.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также предупредил, что уже в начале июня европейские авиакомпании могут столкнуться с перебоями поставок топлива, что создаст риски для летнего авиасообщения.

"Уже сейчас мы видим, как авиакомпании отменяют рейсы и маршруты, а цены растут", - отметил Йоргенсен в интервью Politico.

По данным Independent, после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и блокировки Ормузского пролива цены на топливо выросли почти на 84%.