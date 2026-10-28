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    Times: Три британских атомных подлодки Vanguard вышли в море

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 22:54
    Times: Три британских атомных подлодки Vanguard вышли в море

    Три из четырех подлодок типа Vanguard ВМС Великобритании, способных нести ядерное оружие, вышли в море.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

    Считается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Согласно правилам, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. По информации издания, две других субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям.

    Как отмечает издание, наличие трех подводных лодок, способных выполнять боевые задачи, дает Военно-морским силам Великобритании возможность уменьшить сроки пребывания экипажей на патрулировании. Ранее британские медиа писали о чрезмерной нагрузке на военнослужащих страны, которым приходится проводить до шести месяцев на борту подлодки, находящейся на боевом дежурстве. Такая ситуация возникает из-за того, что остальные субмарины не готовы к выходу в море или находятся на ремонте.

    В состав британского подводного флота входят четыре атомные подлодки класса Vanguard: HMS Vanguard, Vengeance, Victorious и Vigilant. Все они были построены в 1990-х годах и оснащены баллистическими ракетами Trident II (D5). В соответствии с комплексным обзором в области безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, опубликованным в 2021 году, в начале 2030-х годов эти субмарины начнут постепенно заменять подлодками нового класса Dreadnought.

    ВМС Великобритании атомные подлодки
    "Times": Britaniyanın üç "Vanguard" atom sualtı qayığı dənizə buraxılıb
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