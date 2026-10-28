Axios: США и Израиль согласовали план новых ударов по Ирану

США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана, которая начнется сразу после промежуточных выборов в ноябре в случае срыва дипломатических переговоров.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По его данным, в понедельник начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал Эяль Замир провел переговоры с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером для координации действий перед возможными ударами.

"Без заключения сделки в последний момент возобновление наступательной операции с массированными бомбардировками представляется вероятным вскоре после промежуточных выборов... Союзники готовят недельную кампанию массированных ударов по ядерным объектам, энергетике и высшему руководству Ирана", - утверждают источники.

Отмечается, что в то же самое время региональные посредники во главе с Катаром, а также Саудовская Аравия, Турция, Пакистан и Египет предпринимают попытки предотвратить новые удары по Ирану. Они убеждают Тегеран пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на разблокировку части активов и послабления на экспорт нефти, предупреждая руководство Ирана, что уступки остаются единственной возможностью предотвратить новую волну масштабных бомбардировок.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал исключать нанесения новых ударов по Ирану после промежуточных выборов, заявив, что в текущей ситуации "возможно все".