В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом

В Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе завтра возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Дадаша Буниятзаде, Кязыма Кязымзаде, Умида Акперова, Васифа Алиева, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Иншаатчылар.

В Хатаинском районе столицы с 10:00 до 14:00 перебои будут на проспекте Ходжалы, улицах Сергея Сенюшкина и Юсифа Сафарова.

В Абшеронском районе ограничения с 10:00 до 16:00 охватят села Чайлы, Джянги и Тязякянд.