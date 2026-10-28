В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 28 октября, 2026
- 23:29
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В Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе завтра возникнут локальные перебои в электроснабжении.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.
Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Дадаша Буниятзаде, Кязыма Кязымзаде, Умида Акперова, Васифа Алиева, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Иншаатчылар.
В Хатаинском районе столицы с 10:00 до 14:00 перебои будут на проспекте Ходжалы, улицах Сергея Сенюшкина и Юсифа Сафарова.
В Абшеронском районе ограничения с 10:00 до 16:00 охватят села Чайлы, Джянги и Тязякянд.
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