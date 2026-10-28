Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 28 октября, 2026
    • 23:29
    В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом

    В Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе завтра возникнут локальные перебои в электроснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

    Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Дадаша Буниятзаде, Кязыма Кязымзаде, Умида Акперова, Васифа Алиева, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Иншаатчылар.

    В Хатаинском районе столицы с 10:00 до 14:00 перебои будут на проспекте Ходжалы, улицах Сергея Сенюшкина и Юсифа Сафарова.

    В Абшеронском районе ограничения с 10:00 до 16:00 охватят села Чайлы, Джянги и Тязякянд.

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг Ясамальский район Хатаинский район Абшеронский район
    Sabah paytaxtın Yasamal və Xətai rayonlarının, həmçinin Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    23:43
    Axios: США и Израиль согласовали план новых ударов по Ирану
    Другие страны
    23:29
    В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом
    Энергетика
    23:09
    Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы
    В регионе
    22:54
    Times: Три британских атомных подлодки Vanguard вышли в море
    Другие страны
    22:32
    Фото
    Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен"
    Футбол
    22:08
    ФРС США оставила ключевую ставку на уровне 4%
    Другие страны
    22:04
    В Венгрии обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ФАО
    Внешняя политика
    22:00
    Ильхам Алиев выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной катастрофой
    Внешняя политика
    21:47
    Фото
    Адиль Керимли: Азербайджан придает особое значение продвижению межкультурного диалога
    Культура
    Лента новостей