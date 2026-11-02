Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Совет: Приписывание главе государства неозвученных им заявлений — грубый пример дезинформации

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 11:51
    Совет: Приписывание главе государства неозвученных им заявлений — грубый пример дезинформации

    Приписывание главе государства высказываний, которых он не делал, и их выдача за официальную позицию - это грубый пример дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

    Сообщается, что в турецком сегменте социальных сетей распространяются не соответствующие действительности высказывания от имени президента Азербайджана.

    "Еще раз подчеркиваем, что первичным и официальным источником информации о выступлениях, заявлениях и деятельности президента Азербайджана являются официальный интернет-ресурс и аккаунты главы государства в социальных сетях. При подготовке и распространении информации на эту тему следует ссылаться именно на эти источники. Высказывания и мнения, представленные на других ресурсах, не должны приписываться главе государства без подтверждения из официальных источников.

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает субъекты медиа и пользователей социальных сетей ответственно подходить к проверке достоверности информации, уточнять данные в официальных источниках перед их публикацией и не допускать распространения дезинформации", - подчеркивается в заявлении.

    Отметим, что с аккаунтами президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях можно ознакомиться по ссылке.

    Ильхам Алиев Борьба с дезинформацией Совет по медиа и вещанию
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    Şura: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqe kimi təqdimatı kobud dezinformasiya nümunəsidir
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    Media and Broadcasting Council urges media to cite official sources in reports on President
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