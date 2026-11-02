Совет: Приписывание главе государства неозвученных им заявлений — грубый пример дезинформации

Приписывание главе государства высказываний, которых он не делал, и их выдача за официальную позицию - это грубый пример дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

Сообщается, что в турецком сегменте социальных сетей распространяются не соответствующие действительности высказывания от имени президента Азербайджана.

"Еще раз подчеркиваем, что первичным и официальным источником информации о выступлениях, заявлениях и деятельности президента Азербайджана являются официальный интернет-ресурс и аккаунты главы государства в социальных сетях. При подготовке и распространении информации на эту тему следует ссылаться именно на эти источники. Высказывания и мнения, представленные на других ресурсах, не должны приписываться главе государства без подтверждения из официальных источников.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает субъекты медиа и пользователей социальных сетей ответственно подходить к проверке достоверности информации, уточнять данные в официальных источниках перед их публикацией и не допускать распространения дезинформации", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что с аккаунтами президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях можно ознакомиться по ссылке.