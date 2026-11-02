İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Şura: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqe kimi təqdimatı kobud dezinformasiya nümunəsidir

    Xarici siyasət
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:28
    Şura: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqe kimi təqdimatı kobud dezinformasiya nümunəsidir

    Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin ona aid edilməsi və rəsmi mövqe kimi təqdim olunması ictimaiyyəti yanıltmağa xidmət edən kobud dezinformasiya nümunəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Media və Yayım Şurasının açıqlamasına qeyd edilib.

    Bildirilib ki, Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından həqiqətə uyğun olmayan fikirlərin yayıldığı müşahidə edilir.

    "Bir daha vurğulayırıq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin çıxışları, bəyanatları və fəaliyyəti barədə məlumatların ilkin və rəsmi mənbəyi dövlət başçısının rəsmi internet informasiya ehtiyatı və sosial şəbəkə hesablarıdır. Bu mövzuda məlumatların hazırlanması və yayılması zamanı məhz həmin mənbələrə istinad olunmalı, digər resurslarda təqdim edilən ifadə və fikirlər rəsmi mənbələrdən təsdiqlənmədən dövlət başçısına aid edilməməlidir.

    Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası media subyektlərini və sosial şəbəkə istifadəçilərini məlumatların dəqiqliyinin yoxlanılmasına məsuliyyətlə yanaşmağa, təqdim olunan məlumatları paylaşmazdan əvvəl rəsmi mənbələrlə dəqiqləşdirməyə və dezinformasiyanın yayılmasına yol verməməyə çağırır", - açıqlamada vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabları ilə bu linkdən tanış olmaq mümkündür.

    İlham Əliyev Media və Yayım Şurası Dezinformasiya ilə mübarizə
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    Совет: Приписывание главе государства неозвученных им заявлений — грубый пример дезинформации
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    Media and Broadcasting Council urges media to cite official sources in reports on President
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