Зеленский: Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка"

Венгрия вернула средства и ценности украинского "Ощадбанка", ранее изъятые спецслужбами страны в ночь на 6 марта 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности "Ощадбанка". Инкассаторов мы вернули раньше, а теперь уже на украинской территории находятся и средства, и ценности в полном объеме", - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил венгерскую сторону за "конструктив и цивилизованный шаг".

Отметим, что 5 марта 2026 года в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка", перевозивших $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что изъятые средства якобы могли принадлежать "украинской военной мафии" и потребовал официальных разъяснений со стороны Украины.

Позже Киеву удалось освободить семерых инкассаторов.