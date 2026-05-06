Zelenski: Macarıstan Ukraynaya "Oşadbank"ın vəsaitlərini qaytarıb

    • 06 may, 2026
    • 17:50
    Zelenski: Macarıstan Ukraynaya Oşadbankın vəsaitlərini qaytarıb

    Macarıstan 2026-cı il martın 6-da gecə ölkənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən müsadirə edilmiş Ukraynanın "Oşadbank"ının vəsaitlərini qaytarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    "Macarıstanla münasibətlərdə mühüm addım: bu gün "Oşadbank"ın vəsaitləri və qiymətliləri qaytarılıb. İnkassatorları biz daha əvvəl qaytarmışdıq, indi isə artıq vəsaitlər və qiymətlilər tam həcmdə Ukrayna ərazisindədir", - Zelenski qeyd edib.

    Ukrayna Prezidenti həmçinin Macarıstan tərəfinə "konstruktiv və sivilizasiyalı addıma görə" təşəkkür edib.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il martın 5-də Macarıstanda 40 milyon dollar, 35 milyon avro və 9 kq qızıl daşıyan Ukraynanın "Oşadbank"ına məxsus iki inkassator avtomobili saxlanılıb.

    Macarıstanın XİN rəhbəri Peter Siyarto o zaman müsadirə edilmiş vəsaitlərin guya "Ukrayna hərbi mafiyasına" məxsus ola biləcəyini bəyan etmiş və Ukrayna tərəfindən rəsmi izahat tələb etmişdi.

    Sonradan Kiyev yeddi inkassatoru azad etməyə nail olub.

    Зеленский: Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка"

