Zelenski: Macarıstan Ukraynaya "Oşadbank"ın vəsaitlərini qaytarıb
- 06 may, 2026
- 17:50
Macarıstan 2026-cı il martın 6-da gecə ölkənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən müsadirə edilmiş Ukraynanın "Oşadbank"ının vəsaitlərini qaytarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Macarıstanla münasibətlərdə mühüm addım: bu gün "Oşadbank"ın vəsaitləri və qiymətliləri qaytarılıb. İnkassatorları biz daha əvvəl qaytarmışdıq, indi isə artıq vəsaitlər və qiymətlilər tam həcmdə Ukrayna ərazisindədir", - Zelenski qeyd edib.
Ukrayna Prezidenti həmçinin Macarıstan tərəfinə "konstruktiv və sivilizasiyalı addıma görə" təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, 2026-cı il martın 5-də Macarıstanda 40 milyon dollar, 35 milyon avro və 9 kq qızıl daşıyan Ukraynanın "Oşadbank"ına məxsus iki inkassator avtomobili saxlanılıb.
Macarıstanın XİN rəhbəri Peter Siyarto o zaman müsadirə edilmiş vəsaitlərin guya "Ukrayna hərbi mafiyasına" məxsus ola biləcəyini bəyan etmiş və Ukrayna tərəfindən rəsmi izahat tələb etmişdi.
Sonradan Kiyev yeddi inkassatoru azad etməyə nail olub.